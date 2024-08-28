ISW: Лавров пожаловался на ультиматумы 1 28.08.2024, 13:05

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Аналитики раскрыли замысел Кремля.

Российские официальные лица продолжают использовать украинское вторжение в Курскую область в своих нарративах и ложно заявляют, что Украина не желает участвовать в законных переговорах. Ответственность за мирное урегулирование в РФ возлагают целиком на Украину. Об этом пишет «Институт изучения войны» в сводке от 27 августа.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что переговоры между РФ и Украиной невозможны из-за вторжения в Курскую область. Глава МИД Сергей Лавров также попытался представить переговорные позиции Украины, которые основаны на международном праве, как ультиматумы.

В ISW придерживаются мнения о том, что Кремль заинтересован в урегулировании только путем таких переговоров, которое приведут к полной капитуляции Украины, а любые заявления РФ об обратном направлены на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и заставить его пойти на уступки в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Грязная бомба»

Российские официальные лица вновь прибегли к безосновательным обвинениям Украины в планировании применить химическое оружия на поле боя. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и российское Минобороны заявили 27 августа, что украинские силы могут использовать отработанное ядерное топливо для «грязной бомбы». Кремль с недавних пор вновь прибегает к такому нарративу, происходит это на фоне вторжения Украины в Курскую область. Таким образом в РФ пытаются помешать поддержке со стороны Запада.

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