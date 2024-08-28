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Белорусские истребители все чаще видят на границе с Украиной

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  • 28.08.2024, 17:01
  • 4,096
Белорусские истребители все чаще видят на границе с Украиной

Это взолновало белорусов.

Белорусам сказали, почему стали чаще слышны звуки истребителей, вылетающих из Барановичей к границе с Украиной, пишет газета «Наш край».

Так, местные жители обратили внимание на то, что участились звуки летящих самолетов. И на 61-й истребительной авиационной базе Барановичей подтвердили увеличение интенсивности вылетов к границе с Украиной.

- Увеличена интенсивность патрулирования воздушного пространства вдоль государственной границы Южного операционного направления на истребителях Су-30СМ, - прокомментировали представители Барановичской авиабазы.

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