Белорусские истребители все чаще видят на границе с Украиной

Белорусские истребители все чаще видят на границе с Украиной2
- 28.08.2024, 17:01
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Это взолновало белорусов.
Белорусам сказали, почему стали чаще слышны звуки истребителей, вылетающих из Барановичей к границе с Украиной, пишет газета «Наш край».
Так, местные жители обратили внимание на то, что участились звуки летящих самолетов. И на 61-й истребительной авиационной базе Барановичей подтвердили увеличение интенсивности вылетов к границе с Украиной.
- Увеличена интенсивность патрулирования воздушного пространства вдоль государственной границы Южного операционного направления на истребителях Су-30СМ, - прокомментировали представители Барановичской авиабазы.