Суд вынес решение о надзоре над Павлом Дуровым 1 28.08.2024, 23:02

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Ему запрещено покидать территорию Франции.

В Париже суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павла Дурова, передает AFP. Ему запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог.

Он был задержан 24 августа, сегодня истекал срок его содержания под стражей без предъявления обвинений.

Французские следователи считают Павла Дурова соучастником незаконной деятельности в мессенджере, это связано с политикой модерации Telegram. Всего в деле Дурова содержится 12 обвинений, выдвинутых на тот момент против «неизвестного лица», среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др.

Дуров имеет гражданства нескольких стран. Помимо российского паспорта, у него есть также французский, Объединенных Арабских Эмиратов и гражданство Сент-Китса и Невиса.

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