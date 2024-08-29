Пьяный мужчина устроил потоп в здании вокзала в Минске
- 29.08.2024, 11:31
Он достал пожарный рукав, бросил в проем лестницы и включил воду.
В Минске водой залило несколько этажей здания железнодорожного вокзала станции Минск-Пассажирский. В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали, что произошло.
Сообщается, что 60-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, самовольно без необходимости открыл пожарный щит на лестничном марше между вторым и третьим этажами в здании главного корпуса железнодорожного вокзала станции Минск-Пассажирский, извлек пожарный рукав, после чего опустил его в проем лестничного пролета и включил подачу воды.
В результате лестничные пролеты второго, первого и нулевого этажей были залиты водой, повреждена декоративная отделка стен, а также технологическое оборудование (лифтовая шахта с контрольной автоматикой).
Согласно выводам судебного эксперта, ориентировочная стоимость ремонтных работ, необходимых для устранения повреждений, составила 5985 белорусских рублей.
В отношении минчанина следователя возбудили уголовное дело за хулиганство.