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Bild: Котел ВСУ в Курской области закрыт

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  • 29.08.2024, 12:29
  • 7,234
Bild: Котел ВСУ в Курской области закрыт

Три тысячи россиян попали в окружение.

ВСУ заняли село Краснооктябрьское южнее Коренево на берегу реки Сейм в Курской области, сообщает немецкое издание Bild.

«Таким образом и без взятия Коренево они полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован госграницей, с севера — рекой Сейм», - отмечается в анализе издания.

Накануне аналитики из Института изучения войны (ISW) отметили, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас Силы обороны пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.

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