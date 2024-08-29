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Под Покровским бойцы ВСУ сбили русский флаг с террикона

  • 29.08.2024, 12:42
Под Покровским бойцы ВСУ сбили русский флаг с террикона

Видеофакт.

На Покровском направлении Донецкой области ситуация остается напряженной. Между тем, ВСУ опубликовали видео, как украинские бойцы дроном сбивают российский флаг с террикона возле села Михайловка. Роликом поделился лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс».

«Данный террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами. Сама по себе высота важна и главное не допустить оборудования там огневых позиций врага», — отметил лейтенант ВСУ.

Между тем в Генштабе ВСУ о ситуации на Покровском направлении сообщили, что из 195 боевых столкновений, которые были зафиксированы за прошедшие сутки, треть приходится на Покровское направление. Враг применяет весь свой арсенал, в частности КАБ и реактивные системы залпового огня.

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