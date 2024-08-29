Достанет до Москвы и не только: появились детали о новой украинской баллистической ракете 29.08.2024, 13:33

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Она предназначена для уничтожения авиационной инфраструктуры РФ.

Новая баллистическая ракета украинского производства об успешном испытании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции будет иметь дальность поражения 600-700 километров.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

По его словам, эффективность этого оружия станет понятна только со временем.

«Новая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км, как президент сказал. Но я думаю, что это вопрос, ответ на который мы с вами увидим при работе. Относительно «Паляницы» или любых других баллистических ракет, или дронов и т.д.: будем использовать - будем видеть их эффективность», - прокомментировал Подоляк.

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Он также отметил, что важную роль играет и количество таких ракет. В войнах большого масштаба именно количество является решающим.

«Они высокотехнологичные должны быть, потому что будут тогда давать результат очень крутой. Но их должно быть много. То есть одна-две-три ракеты - мы сможем с вами сказать «вау», но это не будет решение фундаментальных задач, которые стоят перед такого типа ракетами», - отметил Подоляк.

Это оружие предназначено для уничтожения инфраструктуры, что позволяет России использовать авиацию. Подоляк считает, что восстановление Россией производства самолетов Ту-22, Ту-160, Ту-195 невозможно.

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