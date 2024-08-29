ВСУ разбили штурмовые группы россиян, которые прорывались к Селидовому 29.08.2024, 14:31

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Оккупантов разгромили в Донецкой области.

Силы обороны Украины установили четкую линию боевого соприкосновения в направлении Селидово в Донецкой области и не дают россиянами подобраться к городу. Об этом в своем телеграм-канале «Офицер+» сообщил боец ВСУ с позывным «Алекс».

«Идут бои за пригород Селидово — населенный пункт Михайловка. Ситуация несколько лучше чем на DeepState, потому что по «дипам» там синяк до самого Селидово, но на самом деле установлена четкая ЛБЗ, которая разделяет наполовину Михайловку, обстановка сложная, но пока сдерживаем врага», — проинформировал он.

Оккупанты подтягивают на этот участок фронта много сил. Об этом в своем телеграм-канале «Говорят Снайпер» сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов.

«В Селидово п**аров нет, ребята раз**буют штурмовые группы сбросами и FPV, п**ары уперлись, надеюсь надолго, очень хорошо отрабатывает наша техника. Тем не менее давят до Гродовки, Николаевки и по дороге к Лысовке. Бои идут тяжелые, почти круглосуточно, п**ары подтягивают сюда очень много сил», — рассказал он.

В сводке Генштаба ВСУ 29 августа информация по боям в Селидово не указывалась, но сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники отбивали 66 атак. Более половины из них — в районах Гродовки и Новогродовки.

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