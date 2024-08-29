На Японию обрушился мощный тайфун «Шаньшань»: миллионы людей эвакуированы 29.08.2024, 22:01

Есть погибшие.

На юго-западное побережье Японии обрушился мощнейший тайфун «Шаньшань», подобного которому в стране не помнят уже несколько десятилетий. Стихия принесла с собой проливные дожди, приведшие к масштабным наводнениям, оползням и отключениям электричества, пишет ВВС.

К вечеру четверга тайфун несколько ослаб (как это обычно бывает после выхода на берег) и достиг показателей «сильного тропического шторма». Однако к моменту, когда столб циклона дошел до японского острова Кюсю, скорость ветра в нем достигала 70 м/с.

Вызванные «Шаньшанем» оползни и обрушение крыш привели к гибели по меньшей мере четырех человек, около сотни получили ранения.

Один местный житель уже почти сутки числится пропавшим без вести. В море было найдено тело, однако оно пока не опознано: возможно, это еще один погибший.

По меньшей мере 237 тыс. домов временно остались без электроэнергии. В южных регионах страны остановлено движение поездов, закрыты автомагистрали, японские аэропорты отменили порядка 700 рейсов.

Крупные промышленные компании, в том числе Nissan и Toyota, временно закрыли свои заводы на всей территории страны, чтобы не подвергать опасности сотрудников, а также из-за возможной нехватки запчастей.

Фото: Reuters

Трое погибших в префектуре Айти, расположенной примерно в 1000 км от Кюсю — члены одной семьи: пожилая супружеская пара и мужчина 30 лет. Их дом был разрушен порывами шквального ветра незадолго до того, как тайфун обрушился на побережье.

Спустя несколько часов из-под обломков дома спасателям удалось вытащить двух родственниц погибших, которым посчастливилось выжить: обеим спасенным женщинам около 40.

Как сообщает японская телекомпания NHK, по меньшей мере 39 человек пострадали от разрушительных действий стихии в префектурах Кагосима и Миядзаки.

Самый тяжелый удар тайфуна принял на себя прибрежный город Миядзаки, где порывы ветра повредили порядка 200 зданий, в результате чего были ранены несколько десятков человек.

В некоторых районах префектуры выпало рекордное для августа количество осадков: на город Мисато за двое суток с неба обрушилось в общей сложности почти 800 мм дождя, сообщает JMA.

Фото: Getty Images

Приход тайфуна не стал неожиданностью для властей страны. В начале недели 810 тыс. жителей центральной префектуры Сидзуока на главном японском острове Хонсю получили рекомендацию временно эвакуироваться.

Еще 56 тыс. человек получили рекомендации покинуть свои дома в префектуре Кагосима на острове Кюсю, сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

По прогнозам JMA, к выходным шторм достигнет центральных и восточных регионов Японии, где расположен столичный Токио.

Фото: Reuters

Метеорологи говорят, что по суше «Шаньшань» движется медленно, а значит, тропический шторм может вновь набрать силу и принести с собой еще более сильные дожди.

В некоторых районах Японии в ближайшее время может выпасть более 700 мм осадков (другими словами, этот регион накроет слоем воды толщиной 70 см).

Более пяти миллионов человек, проживающих на юге страны, получили предписание срочно эвакуироваться.

Японское метеорологическое агентство (JMA) предупреждает жителей западных и восточных регионов страны, что их ждут новые оползни и наводнения.

Фото: Reuters

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