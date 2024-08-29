Макрон взял на себя ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову

Макрон взял на себя ответственность за выдачу гражданства Франции Дурову1
- 29.08.2024, 22:27
- 1,710
Французский паспорт основатель Telegram получил в 2021 году в качестве «почетного иностранца».
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью берет на себя ответственность» за предоставление гражданства страны основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом он заявил, выступая в Белграде, передает BFMTV.
У Дурова есть гражданство России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. Французский паспорт он получил в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».
Le Monde писала, что у МИД Франции возникли претензии к процедуре получения Дуровым гражданства страны. По данным издания, ведомство сочло невыполненными условия для выдачи ему паспорта как «выдающемуся гражданину».