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Сербия отказалась от российских истребителей и закупила французские

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  • 29.08.2024, 22:55
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Сербия отказалась от российских истребителей и закупила французские

Франция и Сербия подписали соглашение о продаже 12 истребителей Rafale

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Сербию в четверг, 29 августа, подписал с сербским визави Александаром Вучичем соглашение о продаже французских истребителей Rafale.

Об этом сообщает балканская служба«Радио Свобода».

Макрон и Вучич после встречи в Белграде подписали несколько меморандумов и соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Одно из соглашений между министром обороны Сербии Братиславом Гашичем и исполнительным директором компании Dassault Эриком Трапье предусматривает покупку 12 новых самолетов Rafale в рамках контракта общей стоимостью 2,7 миллиарда евро.

«Это отличная новость для нас», – заверил сербский президент, анонсировав, что в 2024-2025 годах на эти цели будет выделено 421 миллион евро и это не увеличит государственный долг Сербии.

Сербия и Франция достигли договоренности о покупке самолетов в апреле во время визита Вучича в Париж. Тогда было объявлено о финализации соглашения в течение следующих месяцев.

Президент Франции в четверг прибыл в Сербию с двухдневным визитом, во время которого обсудит геополитические вопросы, двусторонние отношения, сотрудничество в области экономики, здравоохранения, энергетики, культуры и искусственного интеллекта.

Визит Макрона – второй за последние пять лет – состоится менее чем через пять месяцев после того, как он принимал сербского президента в Париже.

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