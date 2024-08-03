В ЕС упало производство алкогольного пива
- 3.08.2024, 5:07
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В странах Евросоюза произвели 32,5 млрд литров пива, содержащего алкоголь, в 2023 году, что на 5% меньше (на 1,7 млрд литров), чем в предыдущем году. Также было произведено 1,8 млрд литров пива с содержанием алкоголя 0-0,5%, что на 13,5% больше (на 0,2 млрд литров) показателя 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Германия остается крупнейшим производителем пива с содержанием алкоголя с объемом 7,2 млрд литров (22,3% от общего объема производства в ЕС). Далее следует Испания – 4 млрд литров (12,4%), Польша – 3,5 млрд литров (10,8%), Нидерланды – 2,4 млрд литров (7,5%) и Бельгия – 2 млрд литров (6,3%).
Нидерланды лидируют в качестве крупнейшего экспортера пива, содержащего алкоголь: экспортировали в общей сложности (внутри и за пределы ЕС) 1,8 млрд литров в 2023 году, что составляет 21,5% от общего экспорта пива стран ЕС. По сравнению с 2022 годом экспорт пива из Нидерландов сократился на 0,1 млрд литров.
За Нидерландами следуют Германия и Бельгия (обе экспортируют по 1,4 млрд литров), Чехия и Ирландия (обе экспортируют по 0,5 млрд литров).
Франция остается крупнейшим импортером пива, содержащего алкоголь, – 0,9 млрд литров, что составляет 17,1% от общего объема импорта ЕС. Другими крупными импортерами были Италия с более чем 0,7 млрд литров, а также Испания, Нидерланды и Германия с почти 0,6 млрд литров каждая.
Больше всего пива из ЕС экспортировалось в Великобританию (0,8 млрд литров, 22,8% от общего объема экспорта пива за пределы ЕС), США (0,6 млрд литров,16,1%), Россию (0,3 млрд литров, 8,4%), Китай (0,3 млрд литров, 7,3%) и на Кубу (0,2 млрд литров, 5,2%).
При импорте из стран, не входящих в ЕС, страны Евросоюза отдавали предпочтение британскому пиву (0,3 млрд литров, 57,6% всего импорта пива из-за пределов ЕС в 2023 году) и мексиканскому пиву (0,1 млрд литров, 17,2%).