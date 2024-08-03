Дроны мощно атаковали аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ

Дроны мощно атаковали аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ2
- 3.08.2024, 8:03
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Там базируются Су-24 и Су-34.
Беспилотники нанесли удары по военному аэродрому России в Морозовске Ростовской области. На месте инцидента пожар. Местные жители говорят о звуках взрывов на месте пожаров.
Как сообщает российский Telegram-канал Astra, по мнению очевидцев, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.
«Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы. Официальной информации нет», - говорится в сообщении.
Повреждены склады в двух районах
Согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram, зафиксированы повреждения складских объектов.
«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», - сказал Голубев.
Экстренные службы ликвидируют возгорание.
Как известно, на аэродроме «Морозовск» находится 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Там же дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М. С 2014 там размещены Су -34.