закрыть
3 августа 2024, суббота, 9:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны мощно атаковали аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ

2
  • 3.08.2024, 8:03
  • 4,964
Дроны мощно атаковали аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ

Там базируются Су-24 и Су-34.

Беспилотники нанесли удары по военному аэродрому России в Морозовске Ростовской области. На месте инцидента пожар. Местные жители говорят о звуках взрывов на месте пожаров.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, по мнению очевидцев, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.

«Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы. Официальной информации нет», - говорится в сообщении.

Повреждены склады в двух районах

Согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram, зафиксированы повреждения складских объектов.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», - сказал Голубев.

Экстренные службы ликвидируют возгорание.

Как известно, на аэродроме «Морозовск» находится 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Там же дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М. С 2014 там размещены Су -34.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип