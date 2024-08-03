Генштаб ВСУ раскрыл что уничтожено на аэродроме «Морозовск» в РФ 3.08.2024, 10:44

2,554

Информация о поражении средств ПВО и самолетов уточняется.

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому «Морозовск», а также атаковали нефтебазы в трех областях РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным военных, в Морозовске зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении средств ПВО и самолетов уточняется.

Также ночью был атакован ряд нефтебаз и объектов хранения топлива российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях, добавляет Генштаб. Подтверждено попадание и возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Ранее 3 августа ряд российских Telegram-каналов сообщил о пожаре на аэродроме Морозовск в Ростовской области РФ после обстрела Сил обороны. Очевидцы фиксировали детонацию боеприпасов.

Также российские паблики писали о пожаре на резервуарах с топливом в Каменском районе Ростовской области. Telegram-канал Astra предполагал, что БПЛА попали по комбинату Атлас, который специализируется на хранении нефтепродуктов и поставляет топливо армии РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com