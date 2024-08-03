Генштаб ВСУ раскрыл что уничтожено на аэродроме «Морозовск» в РФ
- 3.08.2024, 10:44
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Информация о поражении средств ПВО и самолетов уточняется.
Силы обороны Украины в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому «Морозовск», а также атаковали нефтебазы в трех областях РФ, сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военных, в Морозовске зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении средств ПВО и самолетов уточняется.
Также ночью был атакован ряд нефтебаз и объектов хранения топлива российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях, добавляет Генштаб. Подтверждено попадание и возгорание по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
Ранее 3 августа ряд российских Telegram-каналов сообщил о пожаре на аэродроме Морозовск в Ростовской области РФ после обстрела Сил обороны. Очевидцы фиксировали детонацию боеприпасов.
Также российские паблики писали о пожаре на резервуарах с топливом в Каменском районе Ростовской области. Telegram-канал Astra предполагал, что БПЛА попали по комбинату Атлас, который специализируется на хранении нефтепродуктов и поставляет топливо армии РФ.