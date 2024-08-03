закрыть
3 августа 2024, суббота, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Ростовом БПЛА успешно протаранил стратегический комбинат РФ «Атлас»

  • 3.08.2024, 11:16
Под Ростовом БПЛА успешно протаранил стратегический комбинат РФ «Атлас»

Завод охвачен огнем.

Ночью десятки украинских БПЛА атаковали объекты российской армии в Ростовской области.

Под удар попал и стратегический комбинат «Атлас», сообщает dialog.ua.

Очевидец снял на видео сильнейший пожар, который бушует после прилета ударных дронов на объекте в Астаховском сельском поселении Каменского района.

Мужчина уверен, что поражена нефтебаза из-за мощного огня и черного дыма.

«Нефтебаза (наверное — ред.). Что еще может так красиво гореть? (...) «Успешно отбитая» атака БПЛА… Свежак», — говорит мужчина за кадром.

На самом деле, под ударом оказался комбинат «Атлас», который принадлежит Федеральному агентству по государственным резервам РФ. Он занимается хранением и управлением стратегических запасов важных товаров и ресурсов, которые могут понадобиться на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о топливе, продовольствии, медицинских товарах и прочем.

Комбинаты Росрезерва активно задействованы в агрессии против Украины. Они, в частности, принимают участие в снабжении оккупационной армии РФ. Последствия удара для «Атласа» пока неизвестны. Однако судя по мощности пожара, склады сильно пострадали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип