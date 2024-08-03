Под Ростовом БПЛА успешно протаранил стратегический комбинат РФ «Атлас» 3.08.2024, 11:16

Завод охвачен огнем.

Ночью десятки украинских БПЛА атаковали объекты российской армии в Ростовской области.

Под удар попал и стратегический комбинат «Атлас», сообщает dialog.ua.

Очевидец снял на видео сильнейший пожар, который бушует после прилета ударных дронов на объекте в Астаховском сельском поселении Каменского района.

Еще кадры горящих резервуаров в Каменском районе Ростовской области, где, предварительно, атакован комбинат «Атлас» Росрезерва pic.twitter.com/PlTctv0cA1 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 3, 2024

Мужчина уверен, что поражена нефтебаза из-за мощного огня и черного дыма.

«Нефтебаза (наверное — ред.). Что еще может так красиво гореть? (...) «Успешно отбитая» атака БПЛА… Свежак», — говорит мужчина за кадром.

На самом деле, под ударом оказался комбинат «Атлас», который принадлежит Федеральному агентству по государственным резервам РФ. Он занимается хранением и управлением стратегических запасов важных товаров и ресурсов, которые могут понадобиться на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет о топливе, продовольствии, медицинских товарах и прочем.

Комбинаты Росрезерва активно задействованы в агрессии против Украины. Они, в частности, принимают участие в снабжении оккупационной армии РФ. Последствия удара для «Атласа» пока неизвестны. Однако судя по мощности пожара, склады сильно пострадали.

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