Около сотни аистов прилетели на поле под Минском 6 3.08.2024, 12:04

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Появились снимки впечатляющего «собрания».

Почти сотню аистов заметили на поле под Минском недалеко от деревни Таборы. Очевидцы поделились снимками впечатляющего собрания птиц, пишет Smartpress.

По их словам, точно подсчитать птиц сложно, но их примерно сто, а, возможно, даже больше. Кроме аистов, там видели еще и чаек.

Недавно фотограф запечатлел полтысячи аистов на поле под Гродно. Он тогда рассказал, что пару лет назад пернатые собирались на этом же месте. Тогда на поле прилетели более 200 аистов.

Позже ученые объяснили, почему птицы в таком количестве собираются вместе на полях. По словам заведующей лабораторией орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам, кандидата биологических наук Ирины Самусенко, такие скопления чаще всего наблюдаются в местах проведения сельхозработ, где проводится или вспашка земли, или уборка зерновых, других культур, или укосы трав — где есть хорошие кормовые условия для птиц. Стаи в несколько сотен аистов можно наблюдать с конца июля и весь август.

Обычно в этих стаях встречается молодежь прошлого или позапрошлого года, поскольку аисты становятся половозрелыми, то есть могут создавать собственную семью, гнездиться, выводить птенцов на третьем-четвертом году жизни и даже позже. Также там могут быть птицы, по какой-то причине неуспешно отгнездившиеся (те, которые могли приступать к гнездованию, но потеряли кладку, птенцов).

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