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Украинские дроны мощно атаковали базу элитного спецназа ГРУ

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  • 3.08.2024, 12:34
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Украинские дроны мощно атаковали базу элитного спецназа ГРУ

22-я отдельная гвардейская бригада участвовала в оккупации Мариуполя.

под Ростовом, было ярко — источник Под украинский дроновый удар ночью попало, предположительно, место дислокации элитной 22-й бригады спецназа ГРУ РФ.

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины нанесли массированный дроновый удар по объектам в 7 областях РФ.

Под атаку попало и место дислокации элитного подразделения ГРУ РФ. Об этом сообщил в Telegram влиятельный украинский милитари-блогер «Николаевский Ванек», связанный с ВСУ.

«Злые языки говорят, еще приходы были по в/ч 11659. Это ГРУ, место дислокации 22-ой отдельной бригады специального назначения. Снимки пока не видел, но говорят, тоже ярко было», — написал блогер.

22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (ОБрСпН) дислоцируется в поселке Степной Ростовской области. Это элитное подразделение российских вооруженных сил, подчиненное Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба России. Данная бригада очень активно задействована в агрессии против Украины. В 2022 году она участвовала в оккупации Мариуполя и была почти полностью уничтожена в боях. Однако россиянам удалось ее восстановить.

Власти РФ утверждают, что в ходе ночной атаки Украина задействовала не менее полусотни ударных дронов, которые атаковали объекты в Ростовской, Курской, Орловской, Белгородской и других областях РФ. Были атакованы военные и нефтяные объекты.

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