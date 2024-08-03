15 дронов ГУР поразили хаб в Ростовской области РФ, обеспечивающий горючим оккупантов на Донбассе
- 3.08.2024, 13:14
Новые подробности массированной атаки на комбинат «Атлас».
В Ростовской области РФ украинские дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов, с которого обеспечивали оккупантов на Донбассе.
Объект был атакован на территории комбината «Атлас» управления Федерального агентства государственных резервов России вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский.
Поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа Obsidian проекта Nayan. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.
Источники в украинской разведке заявили, что склад ГСМ вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский обеспечивал поставки топливав интересах воинских частей и подразделений России, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
По предварительным данным, полтора десятка дронов атаковали несколько резервуаров с ГСМ. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар. На утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото публикации в социальных сетях. Подробные результаты операции выясняются.