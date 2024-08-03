Какими смартфонами пользователи Android довольны больше всего 3 3.08.2024, 17:45

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Свежий рейтинг.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг телефонов, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности. В отличие от традиционного рейтинга мощности, эти андроиды отбирались на основе рецензий реальных пользователей.

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на глобальном рынке Honor Magic Vs2. Он выполнен в популярном форм-факторе «смартфон-планшет» и считается самым тонким телефоном со складным дисплеем в мире. Начинка у него при этом флагманская.

Второе место занял еще один аппарат Honor – Magic 6 Ultimate Edition, который радует 97% своих владельцев. Этот суперфлагман оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, 50-Мп камерой для селфи и функцией спутниковой связи. Ему чуть-чуть уступает Vivo X Fold 3 Pro, который по многим параметрам обходит Galaxy Z Fold 6.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Galaxy S23 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, iQOO 12 Pro, Vivo X100s Pro, Meizu 21 Pro, Samsung W24 и iQOO Neo9S Pro+.

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