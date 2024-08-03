В России YouTube перестал работать в высоком качестве почти во всех браузерах

В России YouTube перестал работать в высоком качестве почти во всех браузерах10
- 3.08.2024, 20:58
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Это может быть подготовкой к предстоящему полному блокированию платформы.
Американский видеохостинг YouTube сейчас не проигрывает видео в высоком качестве в большинстве браузеров на территории России, которые установлены на стационарных компьютерах и ноутбуках, сообщило агентство ТАСС.
Проблемы с трансляцией возникают в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.
По данным агентства, пока корректно работают только «Яндекс Браузер» и Safari, однако мобильная версия последнего перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.
Отметим, что с 1 августа пользователи YouTube в России начали массово сообщать о резком ухудшении работы хостинга. На следующий день сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 15 тысяч жалоб, что значительно превышает обычные показатели, которые держались на уровне нескольких десятков в сутки.
Незадолго до этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки YouTube до 70% в начале августа. Об этом же 30 июля начали предупреждать мобильные операторы. В то же время официальный Кремль утверждает, что, мол, дело здесь не в ограничениях, а в проблемах с оборудованием из-за наложенных на Россию санкций.
Среднесуточный охват YouTube в России составляет 55,4 млн человек.