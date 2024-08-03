Житель Слонима купил дом, а в нем нашелся опасный тайник 2 3.08.2024, 21:10

3,696

Тайник обнаружили во время ремонта.

Слонимские милиционеры на днях получили звонок на линию «102» от местного жителя, который рассказал, что нашел в доме патроны к огнестрельному оружию.

29-летний мужчина объяснил, что недавно купил дом, а во время ремонта в ванной нашел сейф. «Черный ящик» удалось вскрыть — там оказался сверток газеты, а в ней коробки с боеприпасами для стрелкового оружия.

Как потом разобрались правоохранители, в тайнике лежало 679 патронов калибра 5,6 мм. Все снаряды были пригодны к использованию.

Силовики установили, что дом принадлежал умершему 69-летнему местному жителю. В наследство недвижимость получила его вдова, которая, подала ее вскоре после вступления в право собственности. Женщина призналась, что о тайнике знала, но думала, что он пуст.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com