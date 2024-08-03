Житель Слонима купил дом, а в нем нашелся опасный тайник

Житель Слонима купил дом, а в нем нашелся опасный тайник2
- 3.08.2024, 21:10
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Тайник обнаружили во время ремонта.
Слонимские милиционеры на днях получили звонок на линию «102» от местного жителя, который рассказал, что нашел в доме патроны к огнестрельному оружию.
29-летний мужчина объяснил, что недавно купил дом, а во время ремонта в ванной нашел сейф. «Черный ящик» удалось вскрыть — там оказался сверток газеты, а в ней коробки с боеприпасами для стрелкового оружия.
Как потом разобрались правоохранители, в тайнике лежало 679 патронов калибра 5,6 мм. Все снаряды были пригодны к использованию.
Силовики установили, что дом принадлежал умершему 69-летнему местному жителю. В наследство недвижимость получила его вдова, которая, подала ее вскоре после вступления в право собственности. Женщина призналась, что о тайнике знала, но думала, что он пуст.