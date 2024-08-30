Йеменские хуситы взорвали греческий нефтяной танкер в Красном море

Йеменские хуситы взорвали греческий нефтяной танкер в Красном море2
- 30.08.2024, 14:08
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Появилось видео.
В Красном море йеменские хуситы, являющиеся прокси-силами иранского режима аятолл, снова подвергли атаке нефтяной танкер Sounion, передает «Голос Америки».
В Интернете было размещено видео пожара на корабле. Стоит отметить, что это уже не первое нападение на танкер Sounion - ранее, 21 августа, хуситы также предпринимали атаки.
Примечательно, что первые кадры своего преступления хуситы, поддерживаемые Тегераном, обнародовали сами: в Сети появилось видео, на котором они закладывают взрывчатку на корабельную палубу.
Отмечается, что действия боевиков-хуситов в Красном море могут привести к разливу нефти, отчего будет нанесен критический ущерб коралловым рифам.
Впрочем, пока военно-морские силы Евросоюза заявляют, что разлива нефти из Sounion пока не произошло.
Добавим, упомянутый танкер перевозил по морю около 1 миллиона баррелей сырой нефти.