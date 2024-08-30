Йеменские хуситы взорвали греческий нефтяной танкер в Красном море 2 30.08.2024, 14:08

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Появилось видео.

В Красном море йеменские хуситы, являющиеся прокси-силами иранского режима аятолл, снова подвергли атаке нефтяной танкер Sounion, передает «Голос Америки».

В Интернете было размещено видео пожара на корабле. Стоит отметить, что это уже не первое нападение на танкер Sounion - ранее, 21 августа, хуситы также предпринимали атаки.

Примечательно, что первые кадры своего преступления хуситы, поддерживаемые Тегераном, обнародовали сами: в Сети появилось видео, на котором они закладывают взрывчатку на корабельную палубу.

Отмечается, что действия боевиков-хуситов в Красном море могут привести к разливу нефти, отчего будет нанесен критический ущерб коралловым рифам.

Впрочем, пока военно-морские силы Евросоюза заявляют, что разлива нефти из Sounion пока не произошло.

Добавим, упомянутый танкер перевозил по морю около 1 миллиона баррелей сырой нефти.

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