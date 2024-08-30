«Задаром бы к такой еде не притронулась»10
- 30.08.2024, 15:02
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Белорусы показали цены на обеды в столовых областного центра.
Брестчанин посетил в своем городе три столовые, которые принадлежат предприятиям, и записал там ролики для TikTok. В каждом заведении он показывал интерьер и блюда, которые он покупал на обед, озвучивал их цену. В комментариях под видео нашлись люди, которые хвалили еду в столовых, но были и те, кто считал, что такие обеды несытные и дорогие.
29 августа мужчина побывал в столовой Брестского отделения БЖД, она находится в областном центре на улице Героев Обороны Брестской Крепости. Вот что он взял на обед: на первое был суп «Любительский» с цыплятами, на второе — отварной рис, куриная котлета, салат (судя по цвету, из свеклы) и компот. За эти блюда посетитель заплатил 6 рублей 54 копейки.
@electrica_sergei Раз уж вам так интересно где я обедаю. Продолжим походы по столовым😄. #брест #беларусь #обед #обзор #еда #столовая #обедаемвстоловой ♬ оригинальный звук - electrica_sergei
Некоторые зрители под роликом написали в комментариях, что эта столовая с «не самой вкусной едой». Отдельные указали, что к тому же от такой котлеты будет изжога. Впрочем, было и другое мнение.
«Офигенная столовая, самая дешевая в Бресте. Как бываю в городе, то всегда туда езжу», — написал один пользователь.
Также 23 августа мужчина обедал в столовой Брестводоканала. Посетитель купил холодник, кашу перловую с котлетой, салат из огурцов и помидоров, компот. Обед обошелся ему в 4 рубля 84 копейки.
Под этим видео мнения зрителей также разошлись. Вот некоторые комментарии:
«Задаром бы не притронулась».
«Зарплата тысяча рублей, минус обед, в итоге останется 700 рублей. В Беларуси рабочий работает только на еду».
«Очень даже ничего. Вкусно, сытно, дешево. С удовольствием бы пообедала, скучаю по заводским столовым того времени, хочу как-нибудь сходить и пообедать».
«Цена хорошая, но обед несытный».
22 августа посетитель зашел в столовую Брестгазоаппарата, расположенную на улице Орджоникидзе. Вот что было у него на обед: суп грибной с сырком, перловка с поджаркой, салат из моркови и компот. За еду он заплатил 8 рублей 28 копеек.
Под этим роликом пользователи сообщали, что это «крутая столовая», там всегда хорошо готовили. Однако часть зрителей сообщала, что есть заведения общепита, где обед обойдется намного дешевле.