США помогут найти причину катастрофы F-16 в Украине 7 30.08.2024, 15:28

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Командующий Воздушных сил ВСУ рассказал о деталях крушения.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал крушение украинского самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь.

Как написал он в своем Telegram, к расследованию причин катастрофы украинского истребителя присоединились партнеры Украины из США.

«Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин», - отметил украинский генерал.

Он убежден в том, что безусловно, будут выяснены причины авиационной катастрофы, а также опроверг предположения о том, что могут скрываться настоящие причины трагедии.

«Никто ничего не скрывал и не скрывает Уверяю, что уже проводится подробный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, каковы обстоятельства, чья ответственность», - отметил командующий ВС.

При этом он уверен, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для СМИ в условиях войны.

«Да, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу», - подчеркнул украинский военачальник.

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