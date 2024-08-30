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МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру МУС, когда тот приедет

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  • 30.08.2024, 17:23
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МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина по ордеру МУС, когда тот приедет

И передать его в суд в Гааге.

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина, когда тот прибудет в страну с визитом.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление МИД опубликовало в пятницу, 30 августа.

Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что монгольское правительство «осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником» и ордер на его арест за участие в похищении украинских детей выдал МУС, «юрисдикция которого признается Монголией».

«Похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальные военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде», – напомнили там.

МИД призвал Монголию «выполнить обязательный международный ордер на арест» и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге.

Визит Путина в Монголию 3 сентября станет первым визитом в страну-участницу Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.

В прошлом году Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру МУС.

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