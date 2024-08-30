Financial Times: Арест Дурова может разрушить экономику Telegram 30.08.2024, 19:21

Мессенджер финансируется в основном за счет размещения облигаций.

Предъявление уголовных обвинений во Франции основателю и единственному владельцу Telegram Павлу Дурову может разрушить планы монетизации мессенджера, пишет Financial Times, которая ознакомилась с финансовой отчетностью компании за прошлый год.

Выручка Telegram в 2023 г. составила $342 млн, операционный убыток — $108 млн, а общий убыток (после уплаты налогов) — $173 млн. Часть этих потерь была компенсирована ростом стоимости криптовалют, связанных с Telegram и находящихся на балансе компании (почти $400 млн на конец года). В этом году компания выручила от продажи Toncoin $244 млн, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась FT.

Однако компания понесла потери от ареста Дурова: после этого Toncoin подешевела на 20%.

Это может быть только началом проблем, пишет FT. Telegram много сделал для своей монетизации (премиум-аккаунты, реклама), но все же основные планы компании были связаны с размещением акций (IPO) в 2026 г. Дуров в марте говорил FT, что отклонил предложение инвесторов, которые оценили компанию более чем в $30 млрд, и теперь продвигает этот план. Уголовное дело против Дурова может поставить крест на IPO.

Рекламодатели будут стараться держаться подальше от платформы, которая теперь ассоциируется с материалами о предполагаемых преступлениях, в том числе сексуальном насилии над детьми, предупреждают опрошенные FT эксперты. «Тогда вы останетесь с криптомошенниками и рекламой быстрого похудания», — говорит один из них. Продать бумаги такой компании будет проблематично.

Пока Telegram финансируется в основном за счет размещения облигаций. Компания привлекла в общей сложности $2,4 млрд, вернуть которые надо в 2026 г. Сам Дуров тоже купил облигации Telegram на $64 млн, пишет FT со ссылкой на отчетность компании.

Одним из условий при размещении облигаций Telegram была возможность конвертировать их в акции со скидкой к цене IPO Telegram, если оно состоится до конца марта 2026 г. Это был стимул и для компании провести IPO. Но пока держатели облигаций Telegram получили совсем другую скидку: принадлежащие им бумаги с момента задержания Дурова подешевели почти на 10%, а их доходность превысила 16%.

Многих воодушевила идея, что Telegram превратится в «суперапп» для цифровых активов вроде WeChat в Китае. Почти миллиард пользователей смогут использовать Toncoin во всем — от платежей до игр. Некоторые сохраняют веру в Telegram и видят в обвале котировок ее облигаций и монет шанс заработать. DWF Labs, инвестировавшая в токен, в минувшие выходные потратил миллионы долларов на покупку Toncoin после того, как его цена упала, сказал Bloomberg соучредитель фирмы Юджин Нг.

Непонятно и то, как будет управляться Telegram после ареста Дурова, пишет FT. В марте он говорил, что в компании работает всего около 50 человек, в том числе 30 разработчиков. По данным FT, это в основном достаточно молодые сотрудники из Восточной Европы, в основном Украины, зарплата которых может достигать $500 000. По словам одного из источников FT, скоро они разместят фотографии своих Porsche в соцсетях.

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