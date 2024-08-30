закрыть
30 августа 2024, пятница, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Financial Times: Арест Дурова может разрушить экономику Telegram

  • 30.08.2024, 19:21
Financial Times: Арест Дурова может разрушить экономику Telegram

Мессенджер финансируется в основном за счет размещения облигаций.

Предъявление уголовных обвинений во Франции основателю и единственному владельцу Telegram Павлу Дурову может разрушить планы монетизации мессенджера, пишет Financial Times, которая ознакомилась с финансовой отчетностью компании за прошлый год.

Выручка Telegram в 2023 г. составила $342 млн, операционный убыток — $108 млн, а общий убыток (после уплаты налогов) — $173 млн. Часть этих потерь была компенсирована ростом стоимости криптовалют, связанных с Telegram и находящихся на балансе компании (почти $400 млн на конец года). В этом году компания выручила от продажи Toncoin $244 млн, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась FT.

Однако компания понесла потери от ареста Дурова: после этого Toncoin подешевела на 20%.

Это может быть только началом проблем, пишет FT. Telegram много сделал для своей монетизации (премиум-аккаунты, реклама), но все же основные планы компании были связаны с размещением акций (IPO) в 2026 г. Дуров в марте говорил FT, что отклонил предложение инвесторов, которые оценили компанию более чем в $30 млрд, и теперь продвигает этот план. Уголовное дело против Дурова может поставить крест на IPO.

Рекламодатели будут стараться держаться подальше от платформы, которая теперь ассоциируется с материалами о предполагаемых преступлениях, в том числе сексуальном насилии над детьми, предупреждают опрошенные FT эксперты. «Тогда вы останетесь с криптомошенниками и рекламой быстрого похудания», — говорит один из них. Продать бумаги такой компании будет проблематично.

Пока Telegram финансируется в основном за счет размещения облигаций. Компания привлекла в общей сложности $2,4 млрд, вернуть которые надо в 2026 г. Сам Дуров тоже купил облигации Telegram на $64 млн, пишет FT со ссылкой на отчетность компании.

Одним из условий при размещении облигаций Telegram была возможность конвертировать их в акции со скидкой к цене IPO Telegram, если оно состоится до конца марта 2026 г. Это был стимул и для компании провести IPO. Но пока держатели облигаций Telegram получили совсем другую скидку: принадлежащие им бумаги с момента задержания Дурова подешевели почти на 10%, а их доходность превысила 16%.

Многих воодушевила идея, что Telegram превратится в «суперапп» для цифровых активов вроде WeChat в Китае. Почти миллиард пользователей смогут использовать Toncoin во всем — от платежей до игр. Некоторые сохраняют веру в Telegram и видят в обвале котировок ее облигаций и монет шанс заработать. DWF Labs, инвестировавшая в токен, в минувшие выходные потратил миллионы долларов на покупку Toncoin после того, как его цена упала, сказал Bloomberg соучредитель фирмы Юджин Нг.

Непонятно и то, как будет управляться Telegram после ареста Дурова, пишет FT. В марте он говорил, что в компании работает всего около 50 человек, в том числе 30 разработчиков. По данным FT, это в основном достаточно молодые сотрудники из Восточной Европы, в основном Украины, зарплата которых может достигать $500 000. По словам одного из источников FT, скоро они разместят фотографии своих Porsche в соцсетях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин