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РФ столкнулась с резким падением производства топлива после взрыва на крупнейшем НПЗ

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  • 30.08.2024, 20:01
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РФ столкнулась с резким падением производства топлива после взрыва на крупнейшем НПЗ

НПЗ атаковали дроны.

Производство дизельного топлива в России в августе сократилось на 7,5% по сравнению с июнем и составило 7,1 млн тонн, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, российские НПЗ потеряли за месяц 600 тысяч тонн производства дизеля и настолько же выпуск снизился в годовом выражении.

Существенный провал связан в том числе с аварией на Омском НПЗ «Газпром нефти» — крупнейшем в России. 26 августа на заводе, который выпускает десятую часть всего топлива в стране, прогремел взрыв, после чего предприятие было вынуждено остановить одну из установок первичной переработки нефти — АВТ-11 (на нее приходится 41% мощности завода).

Более чем вдвое в августе сократил выпуск Рязанский НПЗ «Роснефти», снабжающий топливом в том числе Москву. На заводе на ремонт встали треть первичных мощностей и более половины мощностей гидроочистки дизеля, в результате чего производство снизилось на 60%, или 240 тысяч тонн.

Кроме того, 160–180 тысяч тонн дизтоплива ушли с рынка из-за ремонтов на Волгоградском НПЗ и Новокуйбышевском НПЗ. Первый дважды в этом году попадал под атаки дронов и частично останавливал производство, однако к лету все повреждения были отремонтированы.

Из-за снижения выпуска дизтоплива российские нефтяники пожертвуют экспортом: его объемы в августе упали до минимума почти за год — 2,7–2,8 млн тонн, оценивает Reuters. Согласно данным LSEG, экспортные поставки дизтоплива из российских портов в направлении Бразилии в августе могут сократиться до минимума с февраля 2023 года — около 450 тысяч тонн. Экспорт дизтоплива из РФ в направлении Турции в августе может сократиться до 1–1,1 млн тонн.

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