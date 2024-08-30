В Бресте за шпионаж осудили гражданина России
- 30.08.2024, 20:24
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Приговор неизвестен.
Дмитрий Шлетгауэр, которого несколько месяцев назад осудили в Бресте за «шпионаж», является гражданином России. Он уроженец Славгорода, что в Алтайском крае, а с 2018 года у него белорусский ВНЖ, сообщила «Медиазона».
Дмитрий Шлетгауэр работал в Каменце на предприятии по производству полимерной продукции и упаковки.
Как сообщалось ранее, несколько месяцев назад в Брестском областном его осудили по статьям «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361-4 УК) и «шпионаж» (ст. 358 УК).
Приговор Шлетгауэру неизвестен, но санкция последней статьи предусматривает от 7 до 15 лет заключения.