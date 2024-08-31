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Российского пианиста Павла Кушнира за 9 дней до смерти осудили за оскорбление Путина

  • 31.08.2024, 6:13
Российского пианиста Павла Кушнира за 9 дней до смерти осудили за оскорбление Путина
Павел Кушнер

Он находился в СИЗО и держал голодовку.

Районный суд в Биробиджане за девять дней до смерти в СИЗО пианиста Павла Кушнира оштрафовал его на 80 тысяч рублей по статье о мелком хулиганстве. Музыканта обвинили в унижении чести и достоинства диктатора России Владимира Путина.

По данным «Медиазоны», административное дело возбудил прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов, решение о штрафе вынесла судья Ольга Юртаева. Поводом для преследования музыканта стали два видео на ютуб-канале Кушнира, в котором Кушнир назвал Россию фашистским государством и рассказывал о судьбе фашистских режимов прошлого столетия.

Музыканта обвинили в том, что он оскорбил Владимира Путина «в неприличной форме» и выразил тем самым «явное неуважение к обществу и государству». Вину музыкант не признал.

Павел Кушнир умер 27 июля в СИЗО Биробиджана после голодовки. Его прах похоронили рядом с могилой отца, Михаила Кушнира, в Тамбове. Он был под арестом за антивоенные ролики, которые он выложил в собственном ютуб-канале, где на момент его гибели было пять подписчиков.

Официальной причиной смерти Кушнира медики указали заболевания сердца. Ранее подруга музыканта рассказывала «Окну», что не исключает насилие в отношении Павла. На прощании с Кушниром в Биробиджане очевидцы заметили следы крови и гематому возле левого глаза. Друзья погибшего хотели провести независимую экспертизу тела, чтобы установить настоящую причину смерти. Однако мать пианиста настояла на немедленной кремации.

Пианист Павел Кушнир вырос в Тамбове, закончил Московскую консерваторию имени Чайковского. В течение семи лет работал солистом Курской областной филармонии, затем три года – в Курганской филармонии. В 2023 году уехал в Биробиджан, надеясь, что на Дальнем Востоке не придется участвовать в провоенных концертах.

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