МУС заявил об обязанности Монголии арестовать Путина 11 31.08.2024, 8:54

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Ранее это сделали украинские власти.

Власти Монголии обязаны арестовать президента РФ Владимира Путина, если он посетит страну на следующей неделе, заявил Би-би-си пресс-секретарь Международного уголовного суда (МУС) Фади Эль-Абдалла.

По его словам, в МУС рассчитывает, что государства-участники, включая Монголию, «будут сотрудничать и исполнять решение».

«В случае отсутствия сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее решение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. Затем ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет целесообразными», — сказал он.

Ранее украинские власти призвали Улан-Батор произвести арест Путина по ордеру суда. «В связи с информацией о запланированном визите Владимира Путина в Монголию по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха заявляем следующее: призываем монгольские власти исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — заявили в МИД страны.

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