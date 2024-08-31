В Мозыре мужчина напал с ножом на людей 31.08.2024, 9:02

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Он без причины атаковал компанию, гулявшую по улице.

В Мозыре мужчина напал на компанию, гулявшую по улице. В итоге один человек попал в больницу, сообщила телерадиокомпания «Мозырь».

Ночью 30 августа в милицию позвонила девушка и рассказала, что на их компанию напал неизвестный. Произошло все в районе улицы Интернациональной, где мозырянка прогуливалась со знакомыми.

Выяснилось, что на компанию напал 52-летний пьяный мужчина. Он без причины нанес 36-летнему жителю Мозыря не менее трех ударов ножом. Мужчину задержали.

Пострадавшему пришлось обращаться в больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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