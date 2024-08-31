На Московской бирже закончились юани 3 31.08.2024, 9:16

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Ставки по ним взлетели в пять раз до 42% годовых.

Дефекты российского валютного рынка после санкций на Московскую биржу проявляются все отчетливей. В пятницу ставки по однодневным кредитам в юанях подскочили в пять раз до невиданных 42,15% годовых. Такой была ставка RUSFAR в китайской валюте. До санкций она не поднималась выше 10%, а как правило, была ниже 5%. Лишь 13 июня, в первый рабочий день после введения санкций, она подскочила до 27%, но затем вернулась обратно. 29 августа ставка была 8,5%, пишет The Moscow Times.

Недельная ставка RUSFAR была в разы меньше, хотя и аномально высокой: 16,8%. Сейчас пик спроса на юани — так происходит в последние и первые два дня каждого месяца, отмечал Центробанк. Но удовлетворить этот спрос стало гораздо сложнее.

Санкции на Мосбиржу разделили российский валютный рынок на несколько частей, переток между которыми минимален. Это было проблемой еще до санкций. «В части размещения юаней за рубли крупные позиции практически отсутствуют — предложение юаня распределено между участниками. При этом спрос на юани формируют меньшее число банков: в отдельные дни только некоторые из них привлекают объем юаней, соразмерный предложению топ-10 участников рынка», — писал ЦБ в прошлом году.

Банки иногда размещают юани на счетах в китайских банках, например для финансирования импорта. В теории высокие ставки стимулируют их перевести эти средства на внутренний рынок и разместить здесь, но перетоки затруднены и такой арбитраж не работает. Не стоит рассчитывать и на китайские банки, предупреждал ЦБ незадолго до санкций на биржу: «В силу валютных ограничений в Китае и рисков вторичных санкций банки материкового Китая не могут выполнять функции провайдеров юаневой ликвидности».

Последняя надежда — это ЦБ. Он предоставляет банкам ликвидность в юанях через сделки валютный своп — продажа с последующим обратным выкупом. После санкций на Мосбиржу ЦБ дважды повышал лимит таких операций: с 10 до 20 млрд юаней, а затем до 30 млрд. В пятницу банки выбрали весь лимит, но этого не хватило.

Ликвидность в юанях опять «разорвало» на Мосбирже, пишет управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин, называя ситуацию уже традиционной для российского рынка историей. В этот раз ставки однодневных межбанковских кредитов в юанях «в моменте улетали за 200% (любая цифра может иметь место)». Это локальные, но уже регулярные «выносы».

42 — это ответ на все вопросы, иронизирует экономист Bloomberg Economics по России и СНГ Александр Исаков (такой ответ на «главный вопрос жизни, вселенной и вообще» дал суперкомпьютер из книги «Автостопом по галактике»). Во-первых, лимита по свопу от Центробанка недостаточно, и если этот инструмент призван стабилизировать ставки, то лимит нужно увеличивать. Во-вторых, при профиците торгового баланса на макроуровне у России профицит юаней, а текущие ставки говорят о том, насколько сегрегированный мир юаневой торговли на бирже отличается от общего положения на рынке. В-третьих, такие ставки обостряют вопрос о переносе операций ЦБ по бюджетному правилу с биржи на межбанковский рынок, заключает Исаков.

Последний вопрос, возможно, скоро решится сам собой. Санкции США обязывают прекратить отношения с Мосбиржей до 12 октября, и будут ли после этого проводиться торги на бирже, пока неизвестно.

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