Разгром понтонной переправы с российской техникой под Курском показали на видео
- 31.08.2024, 9:30
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«Белогоровка» повторяется.
Силы обороны Украины повторяют «Белогоровку» в Курской области. У населенного пункта Званное разгромлена понтонная переправа ВС России вместе с большим количеством военной техники. Россияне сняли на видео последствия ударов, передает Dialog.UA.
Предварительно, видео сняты 28 августа. На них запечатлено большое количество российской военной техники, которая была уничтожена рядом с разрушенным мостом.
#званное #сейм переправа, переправа, берег левьій, берег правьій.— Dmytro Zardi (@zardi215) August 31, 2024
все под контролем, потерь нет)) pic.twitter.com/5czfUEkDvp
Судя по кадрам, россияне даже не успели навести понтон, инженерная техника была сожжена еще на подходе.
«Курская область, село Званное. Уничтоженное инженерное сооружение и две группы инженерной техники… В любом случае, жертвы есть. Но молчат. «У нас все под контролем», - говорят», - сообщили в РФ.