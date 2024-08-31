Разгром понтонной переправы с российской техникой под Курском показали на видео 31.08.2024, 9:30

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«Белогоровка» повторяется.

Силы обороны Украины повторяют «Белогоровку» в Курской области. У населенного пункта Званное разгромлена понтонная переправа ВС России вместе с большим количеством военной техники. Россияне сняли на видео последствия ударов, передает Dialog.UA.

Предварительно, видео сняты 28 августа. На них запечатлено большое количество российской военной техники, которая была уничтожена рядом с разрушенным мостом.

Судя по кадрам, россияне даже не успели навести понтон, инженерная техника была сожжена еще на подходе.

«Курская область, село Званное. Уничтоженное инженерное сооружение и две группы инженерной техники… В любом случае, жертвы есть. Но молчат. «У нас все под контролем», - говорят», - сообщили в РФ.

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