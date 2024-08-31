На Камчатке пропал вертолет Ми-8 1 31.08.2024, 11:59

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На борту были 22 человека.

В России на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т, он не прибыл в конечный пункт в назначенное время. По предварительным данным, на борту могли находиться 22 человека, сообщает ТАСС.

Вертолет «Ми-8Т», принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», вылетел утром 31 августа с площадки в районе вулкана Вачкажец в село Николаевка. Он должен был преодолеть расстояние в 25 км, но в назначенное время, около 07.15 по минскому времени, не вышел на связь.

По предварительным данным, на борту находятся 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

Сообщается, что на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет «Ми-8» и наземная группировка спасателей. Также на поиски готов вылететь вертолет «Ми-8» МЧС России со спасателями на борту.

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