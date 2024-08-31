На российском радио прозвучала правда о войне: ведущий от страха начал заикаться 4 31.08.2024, 12:07

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Адекватный россиянин сказал крамолу в прямом эфире.

В эфире российской пропагандистской радиостанции «Комсомольская правда» неожиданно прозвучала правда о войне против Украины. Ведущие Михаил Тимошенко и Виктор Баранец сильно ее испугались. Об этом сообщает Dialog.UA.

Адекватный россиянин дозвонился в эфир и объяснил пропагандистам, почему граждане РФ в большинстве своем предпочитают игнорировать «СВО» и все, что с ней связано.

«Я давеча вас слушал. Вы сказали, что половина населения не воспринимает «специальную военную операцию». А вы как думаете, почему? (...) Мой ответ такой… 60, может, 80% населения не воспринимают, потому что это мы напали на Украину, а не она на нас», - заявил мужчина.

Эти слова вызвали истерику у пропагандистов. Слушателя моментально выбросили из эфира. Пропагандист Баранец так сильно испугался, что начал заикаться. Он также накинулся с оскорблениями на россиянина, рассказавшего правду о войне.

«Это очередная глупость! Не воспринимают потому, что это их никак не коснулось. Это один из выводов людей с задержкой умственного развития… Это базарная точка зрения!» - кричал ведущий.

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