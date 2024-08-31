Спикер Сейма Польши: Если Лукашенко не освободит политзаключенных, последствия для него будут тяжелыми

Спикер Сейма Польши: Если Лукашенко не освободит политзаключенных, последствия для него будут тяжелыми1
- 31.08.2024, 13:19
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Диктатор может остаться без транзитных коридоров.
Польша продолжает оказывать давление на белорусские власти с целью освобождения Андрея Почобута и других политических заключенных в Беларуси. Об этом заявил спикер польского сейма Шимон Головня на конференции по безопасности GLOBSEC, сообщает «Радыё Свабода».
— На дипломатическом уровне мы делаем все возможное, чтобы дать Лукашенко сигнал о том, что он должен освободить политзаключенных, — сказал Шимон Головня, отвечая на вопрос «Свабоды». — Если он хочет открыть пограничные переходы, если он хочет иметь транзитные коридоры, ему нужно сотрудничать с нами в этом вопросе. Мы пытаемся показать, что, если он не будет сотрудничать, последствия для него, для его режима и для его страны будут действительно тяжелыми.
Спикер польского Сейма также отметил, что миграционное давление на польскую границу со стороны Беларуси значительно снизилось по сравнению с тем, каким оно было несколько месяцев или год назад. По словам Шимона Головни, это произошло благодаря шагам польского правительства.
В то же время Головня признал, что польские политики порой не знают, «на какие кнопки нажать, чтобы активизировать процессы в Беларуси».
— Лукашенко превратил Беларусь — гордую независимую страну — практически в колонию России. Но иногда мы не знаем, каковы их отношения и какой уровень взаимной ненависти, зависти и агрессии существует между [Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным], — сказал спикер нижней палаты польского парламента.