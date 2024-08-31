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Кортеж Путина на Северном Кавказе удивил россиян

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  • 31.08.2024, 13:35
  • 13,182
Кортеж Путина на Северном Кавказе удивил россиян

Диктатор сильно напуган.

Россияне сняли на видео огромный кортеж диктатора Владимира Путина на Северном Кавказе. Его сопровождали десятки автомобилей и боевая авиация. Видео 31 августа было опубликовано известным Telegram-ресурсом «ВЧК-ОГПУ», передает Dialog.UA.

Ради проезда Путина была перекрыта огромная трасса, из-за чего там образовалась большая пробка. Очевидцы были сильно впечатлены мерами безопасности, к которым прибег диктатор.

Он ехал в кортеже из около полусотни автомобилей с мигалками, а с воздуха эту процессию прикрывали два боевых вертолета.

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