Кортеж Путина на Северном Кавказе удивил россиян

Кортеж Путина на Северном Кавказе удивил россиян16
- 31.08.2024, 13:35
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Диктатор сильно напуган.
Россияне сняли на видео огромный кортеж диктатора Владимира Путина на Северном Кавказе. Его сопровождали десятки автомобилей и боевая авиация. Видео 31 августа было опубликовано известным Telegram-ресурсом «ВЧК-ОГПУ», передает Dialog.UA.
Ради проезда Путина была перекрыта огромная трасса, из-за чего там образовалась большая пробка. Очевидцы были сильно впечатлены мерами безопасности, к которым прибег диктатор.
Он ехал в кортеже из около полусотни автомобилей с мигалками, а с воздуха эту процессию прикрывали два боевых вертолета.