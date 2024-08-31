Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
- 31.08.2024, 15:49
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На всех уровнях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване сделал заявление об участии страны в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам Никола Пашиняна, Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения.
«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на данном этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», — заявил армянский премьер.
12 июня 2024 года Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, но сроки выхода пока не определены. По его словам, члены ОДКБ «планировали войну против Армении с Азербайджаном».