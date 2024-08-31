Презентован новый седан Volkswagen Passat B9 31.08.2024, 20:56

2,190

Раскрыты первые подробности.

Линейка Volkswagen Passat B9 расширена — к универсалу присоединился новый седан Pro. Его презентовали на автошоу в Чэнду (Китай). Детали авто появились на официальном сайте Volkswagen, пишет «Фокус».

Примечательно, что в Китае презентовали уже два седана Volkswagen Passat B9 — ранее показали еще одну четырех дверную модель, которую назвали VW Magotan. Оба авто отличаются элегантным силуэтом. Впрочем, если Magotan имеет иной дизайн передней части, то «лицо» Volkswagen Passat Pro точно такое же, как у европейского универсала — с изогнутыми фарами и широкой решеткой радиатора. К тому же, Passat Pro несколько крупнее Magotan.

Размеры Volkswagen Passat 2024:

- длина — 5006 мм;

- ширина — 1850 мм;

- высота — 1489 мм;

- колесная база — 2871 мм.

Салон Volkswagen Passat Pro в целом повторяет интерьер универсала, однако седану предложили новую опцию — отдельный дисплей для переднего пассажира. Также можно заказать трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло и массаж кресел. Салон стал просторнее, а объем багажника составляет 520 л.

Седан Volkswagen Passat B9 со старта получил бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (160 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.), а позже может появиться гибрид. Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG и имеют передний привод.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com