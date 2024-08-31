ВСУ перешли в наступление на Харьковщине: уникальные кадры
- 31.08.2024, 21:22
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Прорыв украинских сил происходил несмотря на численное преимущество врага.
15 августа украинские подразделения перешли в контрнаступление и продвинулись вглубь на 2 километра, заняв батальонный район обороны противника, сообщает «24 канал».
Известно, что прорыв украинских сил происходил несмотря на преимущество врага в соотношении 2,5 к 1.
Кроме продвижения, воинам удалось нанести оккупантам большие потери. Они «лишились» примерно трех сотен военных. Значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.
В Третьей отдельной штурмовой бригаде показали эксклюзивные кадры с экшн-камер бойцов 1-го механизированного и штурмового батальонов.
«Так начиналось наступление Третьей штурмовой бригады», – говорится в заметке защитников.
На кадрах видно, как пехота уничтожает вражеские блиндажи. Огневыми накатами рвется к окопной линии противника. Противник оказывает яростное сопротивление и пытается окружить штурмовые группы.
К слову, россияне постоянно пытаются вернуть утраченные на Харьковщине позиции и бросают туда все больше новых ресурсов.