ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командира Центральной бригады «Исламского джихада»
- 31.08.2024, 21:34
Он был ответственен за ракетные обстрелы Израиля.
Военнослужащие ЦАХАЛа уничтожили, используя точные разведывательные данные ШАБАКа, командующего бригадой «Центральных лагерей» Исламского джихада в секторе Газа Мухаммада Катрауи.
Об этом рассказала в субботу, 31 августа пресс-служба ЦАХАЛа. Катрауи был ответственен за ракетные обстрелы Израиля из центральной части сектора Газа, и террористическую активность «Исламского джихада» против мирных израильтян и солдат ЦАХАЛа.