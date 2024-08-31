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ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командира Центральной бригады «Исламского джихада»

  • 31.08.2024, 21:34
ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командира Центральной бригады «Исламского джихада»

Он был ответственен за ракетные обстрелы Израиля.

Военнослужащие ЦАХАЛа уничтожили, используя точные разведывательные данные ШАБАКа, командующего бригадой «Центральных лагерей» Исламского джихада в секторе Газа Мухаммада Катрауи.

Об этом рассказала в субботу, 31 августа пресс-служба ЦАХАЛа. Катрауи был ответственен за ракетные обстрелы Израиля из центральной части сектора Газа, и террористическую активность «Исламского джихада» против мирных израильтян и солдат ЦАХАЛа.

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