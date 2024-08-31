Крупный инвестор попал в «ловушку» в Беларуси 31.08.2024, 21:46

Кайдо Йыэлехт

Фото: Peeter Langovits

С одной стороны - санкции ЕС, с другой - черный список Минска.

Крупнейший эстонский инвестор — бизнесмен Кайдо Йыэлехт, — по всей видимости, не оставляет планы осуществить многомиллионный инвестпроект в Мозыре. Речь о лесопильном заводе, который фирма собиралась запустить во второй половине 2022-го, но из-за начала войны в Украине «заморозила» проект.

А позже белoрусские власти включили этот завод в число тех, акционерам которых запретили распоряжаться акциями без ведома властей. Сейчас на сайте другой «дочки» этой эстонской компании в Беларуси — «Витебской лесопилки» — сообщается, что проект в Мозыре намерены запустить в 2025 году.

«Зеркало» рассказывает, как развивается бизнес этого инвестора из «недружественной» страны на нашем рынке.

Что за Kaamos Group?

Kaamos Group — это многопрофильный бизнес, который в начале 2000-х годов создал эстонский бизнесмен Кайдо Йыэлехт и его партнеры. Ключевые направления деятельности группы сейчас — это недвижимость, строительство и производство энергии в балтийском регионе. Также у Kaamos Group — серьезный портфель из инвестиций в эстонские стартапы. Самые известные проекты, в которые инвестировали Кайдо Йыэлехт и его партнеры, это Bolt, Veriff, Moderan, Fractory и Kingdom.

Как Kaamos связана c Беларусью?

До ноября 2023 года в структуру Kaamos Group входило подразделение, с которого, собственно, и начинал свой бизнес Кайдо Йыэлехт, — деревообрабатывающая компания Kaamos Timber.

Главные активы Kaamos Timber находились на территории Беларуси. В 2003 году она запустила там лесопильный завод «Витебская лесопилка», а в 2019-м начала строительство второго предприятия — Мозырского лесозавода. Проект в Мозыре, в финансировании которого должен был принять участие Европейский банк реконструкции и развития, оценивался в 25 млн евро.

Оба завода — достаточно крупные производства в этом сегменте. «Витебская лесопилка», мощность которой составляет 200 тыс. куб. м пиломатериалов в год, называет себя «одним из крупнейших производителей и экспортеров обрезных пиломатериалов из хвойных пород в Беларуси».

Что произошло в 2022-м после начала войны в Украине?

Мощность Мозырского лесозавода, запуск которого планировался в 2022 году (само ООО было зарегистрировано в феврале 2019-го), должна была составить 250 тыс. куб. метров в год. «Витебская лесопилка» более 90% своей продукции поставляла в Евросоюз (в том числе в Германию, Голландию, Бельгию, Польшу). На него должен был ориентироваться и Мозырский лесозавод.

Как сообщалось в мае 2021-го, Kaamos Timber заключила контракт с австрийской компанией Muhlbock на поставку оборудования для лесопильного завода на сумму порядка 800 тысяч евро.

В 2022 году из-за вторжения России в Украину Kaamos Group остановила строительство завода в Мозыре. А летом того же года поставила на паузу поставки пиломатериалов на рынок Евросоюза с витебского завода. Причина — санкции ЕС в отношении белoрусской древесины.

В июле 2022 года Мозырский лесозавод включили в список компаний с зарубежными акционерами, которым запретили распоряжаться акциями без ведома властей.

После всех этих событий «Витебская лесопилка» перенаправила продукцию на рынки, на которые не распространяются санкции. В течение 2022−2024 годов компания полностью сменила вектор, теперь она работает с клиентами в Китае, Узбекистане, Таджикистане, Иране, Вьетнаме, Азербайджане. Фирма также пытается выйти на рынок Израиля.

В августе этого года «Витебской лесопилке» удалось достигнуть мирового соглашения с госэкспортером «Беллесэкспортом». По нему стороны завершили судебное разбирательство (как следует из сообщения, оно было связано с отгрузками сырья со стороны лесхозов и «Беллесэкспорта» в пользу частной компании).

Какие изменения произошли с «мамой» этих проектов в Беларуси и какие планы по заводу в Мозыре?

В конце 2023 года эстонские собственники «Витебской лесопилки» и Мозырского лесозавода вывели эти активы за пределы своего основного бизнеса. В результате реорганизации Kaamos Timber стала называться AS Woodbakers. Эта компания указана как учредитель двух беларусских фирм. Причем на сайте «Витебской лесопилки» отмечается, что мозырский проект планируют запустить в 2025 году.

В отчете AS Woodbaker за 2023 год говорится, что Мозырский лесозавод имеет строящийся лесопильный завод, который «заморожен» с начала войны в Украине. О планах возобновить строительство не уточняется в этом отчете.

Из этого отчета также следует, что собственником 93,7% акций AS Woodbakers с конца 2023-го является компания Woodbaker2023 (ее «мама» — Woodbakers2023 Holding, принадлежащий все тому же Кайдо Йыэлехту).

Тем временем Мозырский лесозавод значится как один из проектов на сайте «дорожной карты инвестора». Как сообщается, разработана проектная документация. «Получено положительное экспертное заключение государственной экспертизы проектной документации. 2-й этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта — до 31 декабря 2026 года», — указано на этом сайте.

Ранее, в феврале 2023 года, в Гомельском облисполкоме заявляли, что в инвестпортфель региона включено строительство деревообрабатывающего завода ООО «Мозырский лесозавод», который будет заниматься глубокой переработкой леса. Проект предполагает создание 108 новых рабочих мест. «В настоящее время проект находится в стадии реализации», — отмечали в облисполкоме.

Что касается «Витебской лесопилки», то она «является действующим лесопильным заводом и продолжает работать автономно, производство реализуется независимо на рынках, которые не ввели санкции против Беларуси», говорится в отчете AS Woodbaker за 2023 год.

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