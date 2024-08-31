ВСУ оттеснили россиян и освободили территории в Харьковской области
- 31.08.2024, 21:58
Украинские защитники закрепляются на освобожденных территориях.
Украинские военные успешно оттеснили оккупантов с территории Харьковской области. На этом направлении продолжаются стабилизационные действия. Об этом заявил заместитель командира украинской 3 ОШБр Максим Жорин.
- На Харьковском направлении, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой сейчас продолжаются стабилизационные действия, - сообщил он.
Жорин пояснил, что после успешных штурмов и освобождения территорий украинским защитникам необходимо закрепиться на новых позициях.
- При этом россияне постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают на это все новые и новые ресурсы. Которые мы успешно стираем, - добавил военный.