ВСУ оттеснили россиян и освободили территории в Харьковской области 31.08.2024, 21:58

Украинские защитники закрепляются на освобожденных территориях.

Украинские военные успешно оттеснили оккупантов с территории Харьковской области. На этом направлении продолжаются стабилизационные действия. Об этом заявил заместитель командира украинской 3 ОШБр Максим Жорин.

- На Харьковском направлении, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой сейчас продолжаются стабилизационные действия, - сообщил он.

Жорин пояснил, что после успешных штурмов и освобождения территорий украинским защитникам необходимо закрепиться на новых позициях.

- При этом россияне постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают на это все новые и новые ресурсы. Которые мы успешно стираем, - добавил военный.

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