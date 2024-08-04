«Она добита»: подробности ликвидации российской подлодки «Ростова-на-Дону» в Крыму 1 4.08.2024, 8:47

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Показательный удар сразу с двумя последствиями для РФ.

После таких операций украинских Сил обороны, Россия будет бояться ремонтировать корабли в оккупированном Крыму.

3 августа Генштаб сообщил, что Украина потопила подводную лодку ЧФ РФ «Ростов-на-Дону». С точки зрения возможностей Сил обороны достигать результата, в этом ударе по временно оккупированному Крыму речь идет не только о поражении подводной лодки ЧФ РФ, но и о лишении россиян ремонтной базы, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В эфире телемарафона он отметил, что фактически подводная лодка российского флота «Ростов-на-Дону» была добита после того, как в сентябре 2023 по ней был нанесен удар и ее отремонтировали. Таким образом Силы обороны Украины продемонстрировали врагу, что всегда достигают поставленной цели.

«Она уже была добита. Я бы определил этот удар показательным из-за того, что доведено до конца начатое – это правильно. Мы официально можем сказать, что она уничтожена. И это очень хорошая новость», – акцентировал Мусиенко.

Также после таких успешных операций украинских Сил обороны Россия будет бояться ремонтировать корабли в оккупированном Крыму, считает эксперт.

«Второе, я бы сконцентрировал внимание еще и на Севастопольском судоремонтном заводе. У меня возникают сомнения, что туда теперь что-то погонят на ремонт. То есть это показательно с точки зрения того, чтобы лишить врага ремонтных возможностей тех лодок, которые еще остаются», – добавил он.

Эксперт отметил, что РФ начала завозить лодки такого проекта после аннексии Крыма, а до этого их там не было.

«Это такие дизель-электрические подводные лодки, они как раз эффективны для такого моря, как Черное море. Они выполняли задачи, способные нести по четыре ракеты «Калибр», которые они, соответственно, выпускали», – сказал Мусиенко.

Отмечается, что оккупированный Севастополь – наиболее удобное место для обслуживания и ремонта кораблей захватчиков.

«Все проводить в Новороссийске – здесь есть вопросы. Поэтому, с точки зрения лишения россиян ремонтной базы, это очень хорошая история», – пояснил он.

По словам эксперта, россияне попытаются поднять подводную лодку «Ростов-на-Дону», но для врага это будет очень опасной операцией, поскольку эта территория будет оставаться в зоне поражения Сил обороны Украины.

«Конечно, подводная лодка менее уязвима, когда она под водой и мы не можем ее достать, потому что пока нет подводных дронов. Но, когда она находится в надводном состоянии, ее можно доставать», – резюмировал он.

По сообщению Генштаба ВСУ, в результате успешных ударов Сил обороны Украины по временно оккупированному Крыму в ночь на пятницу, 2 августа, в порту Севастополя была поражена подводная лодка ЧФ РФ «Ростов-на-Дону». Она затонула на месте.

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