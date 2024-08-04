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В России признали уничтожение боевой авиации на аэродроме «Морозовск»

  • 4.08.2024, 13:50
  • 2,054
В России признали уничтожение боевой авиации на аэродроме «Морозовск»
Коллаж: 24tv.ua

Как минимум 18 дронов достигли целей.

Вследствие атаки ВСУ на аэродром «Морозовск» 559-го гвардейского бомбардировочного полка ВКС РФ в ночь на 3 августа минимум 18 дронов достигли целей. Есть уничтоженная боевая авиация, пишет российский OSINT-паблик «Досье шпиона».

Россиянами подтверждено уничтожение Су-34, склада с авиационным вооружением.

Кроме того, паблик пишет о нанесении удара по пункту управления полета, но умалчивает о степени поражения объекта.

Также якобы «незначительно» пострадало инженерное оборудование аэродрома.

Из этого всего россияне сделали выводы, что украинские военные модернизировали ударные беспилотники, сделав их устойчивее к российским средствам РЭБ.

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