В России признали уничтожение боевой авиации на аэродроме «Морозовск» 4.08.2024, 13:50

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Коллаж: 24tv.ua

Как минимум 18 дронов достигли целей.

Вследствие атаки ВСУ на аэродром «Морозовск» 559-го гвардейского бомбардировочного полка ВКС РФ в ночь на 3 августа минимум 18 дронов достигли целей. Есть уничтоженная боевая авиация, пишет российский OSINT-паблик «Досье шпиона».

Россиянами подтверждено уничтожение Су-34, склада с авиационным вооружением.

Кроме того, паблик пишет о нанесении удара по пункту управления полета, но умалчивает о степени поражения объекта.

Также якобы «незначительно» пострадало инженерное оборудование аэродрома.

Из этого всего россияне сделали выводы, что украинские военные модернизировали ударные беспилотники, сделав их устойчивее к российским средствам РЭБ.

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