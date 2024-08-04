В России признали уничтожение боевой авиации на аэродроме «Морозовск»
- 4.08.2024, 13:50
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Как минимум 18 дронов достигли целей.
Вследствие атаки ВСУ на аэродром «Морозовск» 559-го гвардейского бомбардировочного полка ВКС РФ в ночь на 3 августа минимум 18 дронов достигли целей. Есть уничтоженная боевая авиация, пишет российский OSINT-паблик «Досье шпиона».
Россиянами подтверждено уничтожение Су-34, склада с авиационным вооружением.
Кроме того, паблик пишет о нанесении удара по пункту управления полета, но умалчивает о степени поражения объекта.
Также якобы «незначительно» пострадало инженерное оборудование аэродрома.
Из этого всего россияне сделали выводы, что украинские военные модернизировали ударные беспилотники, сделав их устойчивее к российским средствам РЭБ.