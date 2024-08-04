Появились эксклюзивные детали операции по уничтожению российского Ту-22М3

Появились эксклюзивные детали операции по уничтожению российского Ту-22М31
- 4.08.2024, 17:01
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Это стало наибольшей потерей российской авиации за всю войну.
На официальном канале Главного управления разведки Минобороны Украины в YouTube 4 августа было опубликовано видео с эксклюзивными деталями операции по уничтожению российского Ту-22М3.
Российский самолет потерпел крушение 19 апреля 2024 года на хуторе Богомолов в Ставропольском крае РФ.
В ГУР отмечают, что Ту-22М3, который способен нести ракетоносители, включая ядерное оружие, стал наибольшей потерей российской авиации за всю войну и наибольшим успехом украинских Сил обороны.
«Самолет был поражен на расстоянии 308 километров. Плодотворная и долгая работа дает о себе знать», - отметил руководитель ГУР Кирилл Буданов.