Европейские эксперты назвали самые популярные авто с пробегом в 2024-м году 1 4.08.2024, 19:53

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Их расхватывают как горячие пирожки.

В Европе авто с пробегом активно продают автокомисы и другие компании, которые этим занимаются на профессиональном уровне. Как оказалось, чаще всего продается транспорт в возрасте 3-5 лет, и на это уходит около месяца.

Где и какие авто с пробегом покупают в Европе 2024

Так, эксперты из CarVertical опросили продавцов транспорта с пробегом, какие автомобили берут чаще всего.

Большинство подержанных автомобилей на продажу имеют возраст в 3-5 (50%) и 6-9 лет (33%). Модели постарше составляют всего 13% от рынка.

Кстати, дорогие авто с пробегом за €30 тыс. любят во Франции, а в Польше предпочитают более бюджетные модели — средний ценник достигает €21,3 тыс. В Италии больше любят компактные авто, что позитивно сказывается на средней стоимости транспорта — €17,4 тыс.

Автодилеры Франции покупают авто с пробегом для дальнейшей продажи на территории других стран — таких около 80%.

Поляки 59% своих авто с пробегом продают в другие страны.

В целом чаще всего европейские страны покупают подержанные авто для продажи в Германии и Бельгии.

Если говорить об услугах для будущих покупателей, то польские автодиллеры ближе к клиентам, чем французы или итальянцы. К примеру, в Польше могут предоставить тест-драйв, сделать техосмотр, раскрыть детали об авто и историю транспорта. В других странах это редкость.

Напомним, ранее эксперты Consumer Reports определили лучшие б/у автомобили, которые можно купить в 2024 году.

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