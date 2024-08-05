Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной12
- 5.08.2024, 8:48
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Из-за разгрома «вагнеровцев».
Переходное правительство Республики Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвинил Киев в помощи повстанцам-туарегам, которые разгромили колонну российских наемников ЧВК Вагнер, назвав это «поддержкой международного терроризма».
Соответствующее коммюнике в воскресенье, 4 августа, в X опубликовал спикер правительства Мали Абдулайе Майга.
В документе отмечается, что действия украинских властей якобы «нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией».
В заявлении правительство Мали «решительно осуждает агрессию эту украинскую агрессию и осуждает эту враждебность украинской власти, что противоречит позиции нейтралитета, которой придерживается Мали, которая всегда призывала к мирному урегулированию кризиса в противостоянии Российской Федерации с Украиной».
Также в заявлении правительства присутствуют типичные российские нарративы о якобы «неонацистском характере» украинской власти.
«Более того, переходное правительство Республики Мали полностью придерживается диагноза, установленного Российской Федерацией, которая, однако, на протяжении многих лет предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинской власти, которая сегодня является союзником международного терроризма и далека от стремления к миру и стабильности украинского народа», — говорится в документ