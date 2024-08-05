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Китай выгоняет МАЗ с российского рынка

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  • 5.08.2024, 10:01
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Китай выгоняет МАЗ с российского рынка

Растут продажи китайских грузовиков.

По итогам первого полугодия 2024 года МАЗ опустился по доле на российском рынке на восьмое место. Его опередил еще один китайский бренд, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Согласно данным, представленным изданием «Автостат», за шесть месяцев продажи «мазов» в России составили 2 575 единиц. Это на 16% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Сокращение реализации привело к уменьшению рыночной доли белорусского производителя с 4,9% до 4,3% и очередному перемещению в рейтинге крупнейших игроков. С седьмого места МАЗ опустился на 8-е. Белорусов обошел самый быстро росший в указанном периоде бренд – китайский Dongfeng.

Продажи Dongfeng выросли сразу на 235,4%, а его рыночная доля – с 1,9% до 6,4%. Это позволило китайскому производителю войти в пятерку крупнейших продавцов автотехники в России.

Сократился и разрыв между МАЗ и занимающим пока девятую строчку китайским концерном Foton. Доля последнего выросла с 3,4% до 3,6%.

Лидером, несмотря на сокращение на треть продаж, остается КамАЗ. В первом полугодии его продажи составили 10 724 грузовика. Рыночная доля крупнейшего российского производителя грузовой автотехники упала с 24,7% до 17,7%. А вот продажи ГАЗ выросли на более чем 15%. Доля этого российского производителя выросла с 5,1% до 6%.

Россиян и белорусов продолжают теснить китайцы.

Самая большая доля среди них у занимающей второе после КамАЗ место компании Sitrak (17%).

В десятку по итогам полугодия, кроме вышеуказанных Sitrak, Dongfeng и Foton, также вошли Shacman (13,7%), FAW (9,4%), Howo (5,9%) и JAC (2,6%).

Всего по итогам 1 полугодия на российском рынке было продано 60 488 грузовиков, что на 3,6% меньше аналогичного периода.

Отметим, что данная статистика относится только к гражданскому сегменту и не учитывает поставки российских производителей и МАЗа Министерству обороны России и прочим силовым ведомствам.  Например, при сокращении продаж, которые наблюдались, по данным «Автотата», и в прошлом году, дистрибьюционная структура Минского автозавода в России «МАЗ-РУС» установила рекорд по выручке и чистой прибыли. 2023-й «МАЗ-РУС» закончила с приростом выручки на 44% (свыше 570 млн долларов) и заработала в 3,3 раза больше чистой прибыли (свыше 2,6 млн долларов), чем годом ранее.  

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