Китай выгоняет МАЗ с российского рынка 2 5.08.2024, 10:01

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Растут продажи китайских грузовиков.

По итогам первого полугодия 2024 года МАЗ опустился по доле на российском рынке на восьмое место. Его опередил еще один китайский бренд, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Согласно данным, представленным изданием «Автостат», за шесть месяцев продажи «мазов» в России составили 2 575 единиц. Это на 16% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Сокращение реализации привело к уменьшению рыночной доли белорусского производителя с 4,9% до 4,3% и очередному перемещению в рейтинге крупнейших игроков. С седьмого места МАЗ опустился на 8-е. Белорусов обошел самый быстро росший в указанном периоде бренд – китайский Dongfeng.

Продажи Dongfeng выросли сразу на 235,4%, а его рыночная доля – с 1,9% до 6,4%. Это позволило китайскому производителю войти в пятерку крупнейших продавцов автотехники в России.

Сократился и разрыв между МАЗ и занимающим пока девятую строчку китайским концерном Foton. Доля последнего выросла с 3,4% до 3,6%.

Лидером, несмотря на сокращение на треть продаж, остается КамАЗ. В первом полугодии его продажи составили 10 724 грузовика. Рыночная доля крупнейшего российского производителя грузовой автотехники упала с 24,7% до 17,7%. А вот продажи ГАЗ выросли на более чем 15%. Доля этого российского производителя выросла с 5,1% до 6%.

Россиян и белорусов продолжают теснить китайцы.

Самая большая доля среди них у занимающей второе после КамАЗ место компании Sitrak (17%).

В десятку по итогам полугодия, кроме вышеуказанных Sitrak, Dongfeng и Foton, также вошли Shacman (13,7%), FAW (9,4%), Howo (5,9%) и JAC (2,6%).

Всего по итогам 1 полугодия на российском рынке было продано 60 488 грузовиков, что на 3,6% меньше аналогичного периода.

Отметим, что данная статистика относится только к гражданскому сегменту и не учитывает поставки российских производителей и МАЗа Министерству обороны России и прочим силовым ведомствам. Например, при сокращении продаж, которые наблюдались, по данным «Автотата», и в прошлом году, дистрибьюционная структура Минского автозавода в России «МАЗ-РУС» установила рекорд по выручке и чистой прибыли. 2023-й «МАЗ-РУС» закончила с приростом выручки на 44% (свыше 570 млн долларов) и заработала в 3,3 раза больше чистой прибыли (свыше 2,6 млн долларов), чем годом ранее.

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