Стало известно о потерях россиян на аэродроме в Морозовске

Стало известно о потерях россиян на аэродроме в Морозовске2
- 5.08.2024, 10:03
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Сгорел склад с авиабоеприпасами.
Атака ВСУ на военный аэродром Морозовск в Ростовской области России была совершена в ночь со 2 на 3 августа. Тогда местные власти сообщали, что регион атаковали 55 беспилотников.
По данным источников ASTRA в экстренных службах Ростовской области, в результате атаки на военный аэродром сгорел склад с авиационными боеприпасами, ранения получили 7 военнослужащих.
Также взрывной волной были выбиты окна в квартирах местных жителей, и поврежден супермаркет.
«Радио Свобода» тем временем опубликовало спутниковые снимки аэродрома Морозовск. На нем видно, что склад авиационных боеприпасов полностью выгорел.