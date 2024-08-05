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Стало известно о потерях россиян на аэродроме в Морозовске

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  • 5.08.2024, 10:03
  • 6,294
Стало известно о потерях россиян на аэродроме в Морозовске
Коллаж: 24tv.ua

Сгорел склад с авиабоеприпасами.

Атака ВСУ на военный аэродром Морозовск в Ростовской области России была совершена в ночь со 2 на 3 августа. Тогда местные власти сообщали, что регион атаковали 55 беспилотников.

По данным источников ASTRA в экстренных службах Ростовской области, в результате атаки на военный аэродром сгорел склад с авиационными боеприпасами, ранения получили 7 военнослужащих.

Также взрывной волной были выбиты окна в квартирах местных жителей, и поврежден супермаркет.

«Радио Свобода» тем временем опубликовало спутниковые снимки аэродрома Морозовск. На нем видно, что склад авиационных боеприпасов полностью выгорел.

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